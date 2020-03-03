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İzmir Büyükşehir'den "Kadınlar Günü Koşusu"
6 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen 21 Aralık'ta düzenlediği "En Uzun Koşu" ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdiği "Sevdiğine Koş" isimli koşuların ardından, 12 Nisan'daki Maraton İzmir hazırlıklarını sürdürürken, 8 Mart Pazar günü ise Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir koşu organize edecek.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:40 Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen 21 Aralık'ta düzenlediği "En Uzun Koşu" ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gerçekleştirdiği "Sevdiğine Koş" isimli koşuların ardından, 12 Nisan'daki Maraton İzmir hazırlıklarını sürdürürken, 8 Mart Pazar günü ise Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir koşu organize edecek. Fevzipaşa Bulvarı'ndaki Borsa Sarayı önünden başlayacak 3 kilometrelik ücretsiz koşu, Fuar Kültürpark içerisinde sona erecek. Koşuya katılmak isteyenler, 6 Mart Cuma gününe kadar www.maratonizmir.org adresi üzerinden kayıt işlemini gerçekleştirebilecek. Yarışta start saat 13.30'da verilecek.
- İzmir
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