İzmir Büyükşehir'den korona günlerinde evde bakım - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona günlerinde de hasta, yaşlı ve kimsesizlere evde verdiği sağlık ve bakım hizmetini sürdürüyor. Ziyaret edilen vatandaş sayısı 11 Mart'tan bu yana bin 717'ye ulaştı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, salgın sürecinde de 80 kişilik ekibiyle hasta, yaşlı ve kimsesizlere evlerinde verdiği sağlık ve bakım hizmetine devam ediyor. Doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog, hasta bakıcı, sosyolog, psikolog ve kuaförden oluşan Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler uygulamadan faydalanan İzmirlilerin yaralarına bakıyor, tansiyonlarını ölçüyor ve fizik tedavi uyguluyor. Uygulama kapsamında dileyenlerin saçları kesiliyor, sakal tıraşı yapılıyor ve banyolarına yardımcı olunuyor. Hasta, yaşlı ve engelli bireylerin ev kazalarına karşı korunmasını sağlamak için evde küçük çaplı tadilatlar yapılıyor. Hizmet alan vatandaşlara ve bakıcılarına hijyen, ev kazaları ve sosyal haklar konusunda bilgi de veriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ekiplerinin 11 Mart'tan bugüne ziyaret ettiği vatandaş sayısı bin 717'ye ulaştı. Büyükşehir'in evde bakım hizmetinden yararlanmak için Toplum Sağlığı Daire Başkanlığının 293 18 70/ 71 numaralı telefonları kullanılabiliyor. - İZMİR