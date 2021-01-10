İzmir Büyükşehir'den 'Pasaport' ve 'Agamemnon' açıklaması - Son Dakika

İzmir Büyükşehir'den 'Pasaport' ve 'Agamemnon' açıklaması

10.01.2021 17:16
İzmir Büyükşehir'den 'Pasaport' ve 'Agamemnon' açıklaması, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Pasaport İskelesi' ve 'Agamemnon' isimli yüzer iskele ile ilgili tepki ve eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Tarihi Pasaport İskelesi' ve 'Agamemnon' isimli yüzer iskele ile ilgili tepki ve eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Pasaport iskelesi ile ilgili sosyal medyada gösterilen tepki ve eleştirilere ilişkin açıklamada bulunuldu. Tarihi Pasaport İskelesinin adının değişmediği ve asla değişmeyeceği vurgulanan açıklamada, Pasaport İskelesinin tadilata alınması sebebiyle gemilerin yanaşması için Urla'dan geçici olarak getirilen 'Agamemnon' isimli yüzer iskelenin 2017 yılında yaptırıldığı, Başkan Tunç Soyer'in iskelenin yapımıyla da, adıyla da bir ilgisi olmadığı belirtildi.

Birkaç gün sonra Urla'daki yerine dönecek olan yüzer iskelenin adını, Balçova'da hizmet veren tarihi Agamemnon Kaplıcaları'na ithafen turistik amaçla aldığı ifade edildi. Açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında kentin turistik ilçesi Urla'ya deniz yoluyla toplu ulaşım sağlanması amacıyla yaptırılan yüzer iskelenin belli bir siyasi kesim ve aynı anlayışa hizmet ettiği bilinen basın kuruluşları tarafından suni bir gündem aracı olarak kullanılma çabalarını hayretle izlemekteyiz. Tartışmaya konu edilen Agamemnon yüzer iskelesi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının da izniyle 2017 yılında hizmete girmiştir. Yüzer iskele, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Alsancak Pasaport Vapur İskelesi'nde başlattığı tadilat çalışmaları nedeniyle 29 Ekim'de Urla'dan geçici olarak getirilmiş, Körfez içi sefer yapan İZDENİZ yolcu gemilerinin yanaşabilmesi için mevcut iskelenin yakınına bağlanmıştır. Tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından kısa bir süre sonra tekrar Urla'ya götürülecek ve aynı isimle hizmet vermeye devam edecektir. Dolayısıyla söz konusu iskelenin, taşıdığı isim nedeniyle komik suçlamaların hedefi haline getirilmeye çalışılan Tunç Soyer ve kendisinin başkanlık dönemiyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" denildi.

"Yüzer iskele Tunç Soyer döneminde yaptırılmamıştır"

Agamemnon'un uzun yıllardır kentte çeşitli tesislere ismini verdiği kaydedilen açıklama, şöyle devam etti:

"Balçova'daki tarihi Agamemnon Kaplıcaları da bunlar arasındadır. Kaplıcaların tanıtımı, Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi internet sitesinde de aynı isimle yapılmaktadır. Balçova Termal Tesisleri içindeki Agamemnon Salonu'nda sayısız devlet törenine katılan siyasi yöneticilerin şimdi bu adı ilk kez duyuyormuş gibi davranmaları ikiyüzlü siyasetin kara tablosudur. Devletin zirvesindeki isimler için hazırlanan davetiyelerdeki 'Agamemnon Salonu' ifadelerini de ayrıca hatırlatırız. Özetle, söz konusu yüzer iskele Tunç Soyer döneminde yaptırılmamış, Agamemnon ismi de kendisi tarafından verilmemiştir. Bununla birlikte halen İzmir'de Agamemnon ismini taşıyan İzmir Valiliğine bağlı tesislerin faaliyet gösterdiği ise bilinmektedir. Öte yandan tarihçesi M.Ö 1200'lü yıllara dayanan mitolojik hikayeler üzerinden komplo teorileri üretmenin komikliğini ise kamuoyunun takdirine bırakmanın en doğrusu olacağı kanaatindeyiz. Yurt sevgisinin devlet, millet, bayrak gibi ortak değerlerimiz üzerinden siyasi çıkarlar uğruna yalan ve iftiralara alet edilmesi asıl endişe duyulması gereken siyasetimizin gerçek meselesi olarak karşımızda durmaktadır. Bu yalanları ortaya atanların tek derdinin bizi yalanlarıyla oyalarken, İzmir için yaptığımız ve yapacağımız hizmetleri gölgelemek olduğunun çok farkındayız. Bu tuzağa da düşmeyeceğiz ama meydanı da yalancı ve iftiracılara bırakmayacağız." - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, Pasaport, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'den 'Pasaport' ve 'Agamemnon' açıklaması - Son Dakika


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