Son Dakika Haberleri: İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)
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İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)

22 dakika önce

OYLAMAYA SUNULAN MADDELER KABUL EDİLDİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 5 bin 760 kamu çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) taslağında yer alan 6 maddenin oylaması için yapılan referandumda 3 bin 246 kişi sandığa gitti.

İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2), System.String[]

OYLAMAYA SUNULAN MADDELER KABUL EDİLDİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 5 bin 760 kamu çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) taslağında yer alan 6 maddenin oylaması için yapılan referandumda 3 bin 246 kişi sandığa gitti. Tüm Bel-Sen'den referandum sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada 3 bin 75 üyenin maddeleri kabul ettiği, 171 kişinin ise ret yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

İZMİR,


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:21 Kaynak: DHA
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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