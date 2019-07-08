İzmir Büyükşehir memurları, TİS için sandığa gitti (2)

OYLAMAYA SUNULAN MADDELER KABUL EDİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 5 bin 760 kamu çalışanını ilgilendiren toplu iş sözleşmesi (TİS) taslağında yer alan 6 maddenin oylaması için yapılan referandumda 3 bin 246 kişi sandığa gitti. Tüm Bel-Sen'den referandum sonuçları ile ilgili yapılan açıklamada 3 bin 75 üyenin maddeleri kabul ettiği, 171 kişinin ise ret yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

İZMİR,