İzmir Büyükşehir, tarihe sponsor olmaya devam ediyor - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi, antik kentlerdeki kazı çalışmalarına sponsor olmaya devam ediyor. Torbalı'da yer alan Nif (Olympos) Dağı kazısı ile birlikte Büyükşehir'in bu yıl destek verdiği kazı sayısı 13'e, destek miktarı da 6,7 milyon liraya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor. Bugüne kadar antik kentlerdeki kazılara 29,4 milyon TL'lik maddi katkı sağlayan belediye, bu yıl destek verdiği kazı sayısını 12'den 13'e çıkardı ve Torbalı'da yer alan Nif Dağı Kazısı'nı da destek programına ekledi. Destek miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 40 oranında artarak 6 milyon 794 bin TL oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol imzalayarak destek verdiği kazılar ise şöyle; Smyrna Antik Kenti (Agora), Phokaia (Foça), Yeşilova Höyüğü (Bornova), Metropolis (Torbalı), Eski Smyrna (Bayraklı), Teos (Seferihisar) Antik kenti, Erythrai (Çeşme- Ildırı), Klazomenai (Urla), Klaros (Menderes), Panaztepe (Menemen), Ayasuluk Tepesi (Selçuk), Limantepe (Urla) ile Nif Dağı (Torbalı). - İZMİR