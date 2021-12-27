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İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu - Son Dakika

İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu

27.12.2021 13:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sokak hayvanları toplanmalı" çağrısının ardından CHP'li belediyeler, hayvanları toplayamayacaklarını belirtti. Bu belediyeler arasında İzmir Büyükşehir de vardı. Yaşananların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'i sokak köpeklerinin kovaladığı anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye'nin pitbull saldırısından ağır şekilde yaralanmasının ardından sokak hayvanları konusu yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sokak hayvanlarının toplatılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerinin ardından CHP'li belediyelerden art arda hayvanların toplanmayacağı yönünde paylaşımlar geldi. Bu belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi de vardı.

"TOPLANMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Değerli İzmirliler, Kentimizdeki sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama ve tedavi işlemlerinin yanı sıra acil ve münferit durumlar dışında toplanması söz konusu değildir. Can dostlarımız hepimize emanet" denildi.

İzmir Büyükşehir 'Toplamıyoruz' dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü gündem oldu

SOYER'İN GÖRÜNTÜLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Tüm bu gelişmelerin ardından sosyal medya kullanıcıları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sokak köpekleri tarafından kovalandığı anları yeniden paylaştı. Söz konusu görüntülerde Soyer'in bisikletiyle sokak köpeğinden kaçtığı anlar yer alıyor.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Sokak Hayvanları, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir 'Toplamıyoruz' dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir "Toplamıyoruz" dedi, köpeklerin Tunç Soyer'i kovaladığı görüntü yeniden gündem oldu - Son Dakika
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