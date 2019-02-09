Son Dakika Haberleri: İzmir Caddesi Pazar Trafiğe Kapalı

İzmir Caddesi Pazar Trafiğe Kapalı

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada 10 Şubat Pazar günü 08.00 ile 19.00 saatleri arasında caddenin trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

İzmir Caddesi Pazar Trafiğe Kapalı, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde şehre hizmet vermeye başlayacak olan çevre dostu elektrikli otobüs projesi için hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Proje kapsamında yol çizgi-boya çalışmaları sürüyor. Çalışmalar doğrultusunda 10 Şubat Pazar günü İzmir Caddesi üzerinde Şeyh Fenari Camii ile Cumhuriyet İlköğretim Okulu arasında kalan alanda yol çizgi-boya çalışması gerçekleştirileceği açıklandı. Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda; "10 Şubat 2019 Pazar günü İzmir Caddesi Şeyh Fenari Camii ile Cumhuriyet İlköğretim Okulu arasında yol çizgi boya çalışması yapılacağı için bu bölge 08.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Tüm Manisalı vatandaşlarımıza duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 03:33 Kaynak: Bültenler

Manisa, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'in Açıklaması Gündem Oldu: Öpeceğiz, Uyandıracağız, Silkeleyeceğiz Ünlü Doktor Bülent Zeren, Vefat Etti

Otomobilde Yakılarak Öldürülen Genç, 4 Ay Sonra Toprağa Verildi Babası Nedeniyle Eleştirilen Tunç Soyer: Hırsızlığımı Bulamadılar Babamla Uğraşıyorlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 16:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Caddesi Pazar Trafiğe Kapalı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]