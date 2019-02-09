İzmir Caddesi Pazar Trafiğe Kapalı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin önümüzdeki günlerde şehre hizmet vermeye başlayacak olan çevre dostu elektrikli otobüs projesi için hazırlık çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Proje kapsamında yol çizgi-boya çalışmaları sürüyor. Çalışmalar doğrultusunda 10 Şubat Pazar günü İzmir Caddesi üzerinde Şeyh Fenari Camii ile Cumhuriyet İlköğretim Okulu arasında kalan alanda yol çizgi-boya çalışması gerçekleştirileceği açıklandı. Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan duyuruda; "10 Şubat 2019 Pazar günü İzmir Caddesi Şeyh Fenari Camii ile Cumhuriyet İlköğretim Okulu arasında yol çizgi boya çalışması yapılacağı için bu bölge 08.00 ile 19.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır. Tüm Manisalı vatandaşlarımıza duyurulur" ifadeleri kullanıldı.