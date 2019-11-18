Son Dakika Haberleri: İzmir cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar
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İzmir cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar

7 saat önce

Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılarİzmir'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı.

Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar

İzmir'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.

Olay, geçen cumartesi günü, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 76 Sokak'ta, Fikret Türe'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede ateş yakarak çevresinde oturan ve sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı, cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla, neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda; konservenin patlamasıyla korkup ev sakini 3'ü kadın 4 kişi çevreye kaçıştığı görüldü.

İzmir cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar

Torbalı, İzmir, Cam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:20 Kaynak: DHA
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