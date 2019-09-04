İzmir çam fıstığındaki verim kaybı üretimi düşürdü

Çam fıstığındaki verim kaybı üretimi düşürdü (2)

ALTIN DEĞERİNDE DİYENLER VAR

İzmir'de aktar dükkanı işleten Fadime Esmer, çam fıstığı satışlarının son 1 yılda oldukça düştüğünü belirterek, 'Satışların düşmesinin sebebi de fiyatların yüksek olması. Daha önce 30 liralık, 50 liralık alan vatandaşımız şu an 15-20 liralık, 10 liralık, 5 liralık tercih ediyor. Bunu genelde dolma yaparken dolmanın içine, mevlitlerde şerbetin üstüne kullanıyorlar ve helva kararken bunu kullanıyorlar. Yani mecburiyetten almak için alıyorlar. Yabancı turistlerimiz geldiğinde onlar biraz daha fazla alabiliyor, alım güçleri yüksek olduğu için. Genelde 1 kilo kadar alıp dükkanda tutuyorum. Fazla para bağlayamıyorum, çünkü pahalı bir ürün. 1 kilo aldığım ürünü de yaklaşık 15 günde, 1 ayda tüketebiliyorum, bitince tekrar alabiliyorum' dedi.

Çam fıstığı almaya gelenlerin fiyatını duyduğunda tepki gösterdiğini söyleyen Esmer sözlerine, 'Altın değerinde, çeyrek altın değerinde diye söyleyen oluyor. 'İnmeyecek mi, üretim mi düşük, neden bu kadar pahalı, yabancı mı ithal mi' bu tarz sorularla karşılaşıyoruz ama mecbur kalınca tabii ki 10 liralık, 20 liralık alıyorlar. Tabii almayıp 'Ben ceviz koyarım' deyip yerine ceviz tercih edip ceviz kullanan da oluyor? diye devam etti.