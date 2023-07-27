İzmir, Çanakkale ve Antalya alev alev! Yerleşim yerleri tahliye edildi, manzara ise korkunç - Son Dakika
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İzmir, Çanakkale ve Antalya alev alev! Yerleşim yerleri tahliye edildi, manzara ise korkunç

27.07.2023 09:02

4 gündür devam eden Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında, İzmir'in Kınık ilçesi Çanakkale de eklendi. Ekipler gece boyu devam eden çalışmalarını sabah saatlerinde de sürdürürken Kınık'ta 3 mahalle boşaltıldı. Çanakkale'de ise sabahın ilk ışıklarıyla çekilen görüntüler büyük bir alanın küle döndüğünü gözler önüne serdi.

İzmir'in Kınık ilçesi, Çanakkale ve Antalya'nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınları hala kontrol altına alınamadı. Alevlere müdahale karadan ve havadan müdahale sürerken, gün doğumu ile birlikte çalışmalar daha da hızlandı. Öte yandan Kemer yangınında 4 . güne girilirken Kınık'ta 3 mahalle boşaltıldı. Çanakkale'de ise saatlerdir devam eden yangında birçok yer küle döndü.

TAHLİYE EDİLDİLER

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor. Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi. Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

İzmir, Çanakkale ve Antalya cayır cayır yanıyor! Yerleşim yerleri boşaltıldı, gelen kareler yürek yakıyor

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

İzmir, Çanakkale ve Antalya cayır cayır yanıyor!

YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

İzmir, Çanakkale ve Antalya cayır cayır yanıyor!

KEMER YANGININDA 4. GÜN

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları, gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahaleyle sürdürülüyor. Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor. Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede, gün boyunca yangına müdahale eden 10 uçak, 27 helikopter, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi.

Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

İzmir, Çanakkale ve Antalya cayır cayır yanıyor!

ÇANAKKALE'DE SON DURUM İÇLER ACISI

Çanakkale'de 9 saattir devam eden orman yangınındaki son durum dron ile görüntülendi. Merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Dün gece 22.30'da başlayan yangına gün doğumuyla birlikte hava desteği de başladı. Öte yandan, yaklaşık 9 saattir süren yangında son durum havadan dron ile görüntülendi.

İzmir, Çanakkale ve Antalya cayır cayır yanıyor! Yerleşim yerleri boşaltıldı, gelen kareler yürek yakıyor
İzmir, Çanakkale ve Antalya cayır cayır yanıyor! Yerleşim yerleri boşaltıldı, gelen kareler yürek yakıyor
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Çanakkale, Antalya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir, Çanakkale ve Antalya alev alev! Yerleşim yerleri tahliye edildi, manzara ise korkunç - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir, Çanakkale ve Antalya alev alev! Yerleşim yerleri tahliye edildi, manzara ise korkunç - Son Dakika
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