İzmir-Çanakkale yolunda kaza: 1 yaralı
58 dakika önce
İzmir-Çanakkale karayolunda bir aracın kamyonete arkadan çapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:08 Kaynak: İHA
İzmir- Çanakkale
karayolunda bir aracın kamyonete arkadan çapması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir-Çanakkale karayolunun 98. Kilometresinde, Bergama
'dan Dikili
yönüne seyir halinde olan 17 KN 747 plakalı K.M (45) yönetimindeki kamyonete, sürücü Y.A. (25) yönetimindeki 10 BCZ 70 plakalı araç arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri geldi. Kazada ağır yaralanan Y.A Bergama Necla Mithat Öztüre Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
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