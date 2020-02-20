İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya düşüren otoyol hizmete açılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya düşüren otoyol hizmete açılıyor - Son Dakika

İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya düşüren otoyol hizmete açılıyor

6 saat önce

İzmir'de yapımı tamamlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yolları, 22 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak.

İzmir-Çandarlı arasını 40 dakikaya düşüren otoyol hizmete açılıyor, System.String[]

İzmir'de yapımı tamamlanan Menemen-Aliağa- Çandarlı otoyolu ve bağlantı yolları, 22 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. 'Kuzey Ege Otoyolu', İzmir-Çandarlı arasını yaklaşık 40 dakikaya düşürecek.


2017 yılında ihalesi yapılan Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek. İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Kuzey Ege Otoyolu, bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacını karşılayacak.


Yaklaşık 96 kilometre uzunluğa sahip otoyol üzerinde 946 metre uzunluğunda Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyol, İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafeyi yaklaşık 40 dakikaya indirecek. Güzergahın Koyundere kavşağı ile Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada geçilebilecek. Otoyolun yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı'nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor. - İZMİR

TEM Otoyolu, Çandarlı, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:59 Kaynak: İHA
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