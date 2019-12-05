Son Dakika Haberleri: İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş
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İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş

6 saat önce

İzmir'de silahlı çatışma 10 yaralı (2)İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın sebebi belli oldu.

İzmir'de silahlı çatışma 10 yaralı (2)

İzmir'in Konak ilçesinde, iki grup arasında çıkan ve 10 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın sebebi belli oldu. A.K.'nin, yeni aldığı otomobilini çizdiği iddiasıyla dün akşam saatlerinde V.K. ile tartıştığı, tarafların bugün karşılaşmasından sonra çatışma çıktığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaralı taburcu edilirken, gözüne saçma isabet eden Orduşan Vardal (8), ameliyata alındı. Olayla ilgili olarak her iki taraftan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri, mahallede alınan güvenlik önlemlerini sürdürürken, olayın meydana geldiği sokakta polisin gece boyunca nöbet tutacağı bildirildi.

İzmir-çatışma sebebi, yeni aldığı otomobilinin çizilmesiymiş

Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:13 Kaynak: DHA
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