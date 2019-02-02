Son Dakika Haberleri: İzmir Çavuşoğlu ve Zeybekçi'den Buca'da Balık Hali Ziyareti

İzmir Çavuşoğlu ve Zeybekçi'den Buca'da Balık Hali Ziyareti

1 saat önce

Çavuşoğlu ve Zeybekçi'den Buca'da balık hali ziyaretiDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, İzmir'in Buca ilçesinde balık halini ziyaret etti.

Çavuşoğlu ve Zeybekçi'den Buca'da balık hali ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi, İzmir'in Buca ilçesinde balık halini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeybekçi, sabah saatlerinde İzmir'in Buca ilçesinde balık halini ziyaret etti. Burada bir süre balıkçılarla sohbet eden ve hali gezen Çavuşoğlu ve Zeybekçi, 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'ye destek istedi. Çavuşoğlu ve Zeybekçi, hal esnafı ile birlikte kahvaltı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:31 Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Buca, İzmir, Güncel
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