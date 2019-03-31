İzmir Çay Yatağında Ceset Bulundu
32 dakika önce
İzmir'in Konak ilçesindeki Meles Çayı'nda, kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu.
İzmir
'in Konak
ilçesindeki Meles Çayı'nda, kimliği belirsiz bir erkeğin cesedi bulundu.
Konak'taki Kahramanlar Mustafa Öğütveren İlkokulu'na 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanmaya gelen vatandaşlar, Meles Çayı yatağında hareketsiz duran bir erkeği fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri içinde az miktarda su bulunan çay yatağına indi. Yapılan incelemede hareketsiz duran kişinin öldüğü belirlendi. Üzerinden kimliğini belirtir bir belge çıkmayan kişinin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:52 Kaynak: DHA
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