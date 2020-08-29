İZMİR Ceren Duman olayında gözaltına alınan 2 kişi için Savcı ek ifade istedi - Son Dakika

Ceren Duman olayında gözaltına alınan 2 kişi için Savcı ek ifade istedi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin moloz döküm alanında bulunmasından sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.Ö. (22) ve T.Y. (23), savcının ek ifade istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi.

Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe günü akşam saatlerinde L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğünü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y. adlı 2 erkek zanlı gözaltına aldı. Zanlıların ifadesi sonrası, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cesedi bulundu. Duman'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ceren'in ölümüyle ilgili ayrıntılar da zanlıların verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Ceren Duman'ın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen zanlılardan S.Ö.'nün ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dediği belirtildi. Diğer şüpheli T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.

Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi. Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.

TEKRAR EMNİYETE GETİRİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Savcının ek ifadesi istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ayrıca Ceren Duman'ın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazesinin ise yakınlarınca teslim alınması bekleniyor.