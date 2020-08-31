İZMİR Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu Bu bir cinayet - Son Dakika

İZMİR Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu Bu bir cinayet
Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet (2)ZANLILAR ADLİYEDEİzmir'in Bornova ilçesinde cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman olayıyla ilgili gözaltına alınan T.Y. ve S.Ö.'nün yanı sıra dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındığı öğrenildi.
Cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren'in amcası konuştu: Bu bir cinayet (2)
ZANLILAR ADLİYEDE
İzmir'in Bornova ilçesinde cesedi moloz döküm alanında bulunan Ceren Duman olayıyla ilgili gözaltına alınan T.Y. ve S.Ö.'nün yanı sıra dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, kiralık evin sahibi ve resepsiyonistin olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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