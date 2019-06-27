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İZMİR ÇEŞME AÇIKLARINDA 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

29 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü, Çeşme açıklarındaki Karaada önlerinde lastik bottaki bir grup kaçak göçmenin Yunan adalarına geçmeye çalıştığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, saat 07.00 sıralarında yerini tespit ettiği lastik botu durdurdu. Lastik bottaki 11'i Yemen, 6'sı Senegal, 3'ü Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Filistin ve 1'i Kongo uyruklu olmak üzere toplam 22 kaçak göçmeni yakaladı. 8'i erkek, 6'sı kadın ve 8'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İZMİR ÇEŞME AÇIKLARINDA 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:21 Kaynak: DHA
Çeşme, Güncel
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