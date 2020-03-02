İzmir çeşme açıklarında düzensiz göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı - Son Dakika
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İzmir çeşme açıklarında düzensiz göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı

44 dakika önce

İZMİR Çeşme açıklarında düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıİZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlar ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenler denizde mahsur kaldı.

İZMİR Çeşme açıklarında düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

İZMİR'in Dikili ve Çeşme ilçelerinden lastik botlar ile Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenler denizde mahsur kaldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri,bölgeye kurtarma operasyonu düzenlenerek kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botun motoru ve mazotlarına el konulduğunu iddia etti.

Türkiye'nin göçmenlere sınır kapılarını açtığı iddiaları üzerine harekete geçen çok sayıda göçmen, sosyal medya ve whatsaap üzerinden kurdukları gruplarda bir araya geldi. Bulundukları il ve ilçelerde ortaklaşa otobüs kiralayan bazı göçmenler Edirne sınır kapısına giderken, bazı göçmenler ise İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi tarafına geldi. Burada lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan'ın Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Lastik botlarında bulunan motorun ve yakıtın alınması sonucu ölüme terk edildi. Ölüme terk edilen göçmenlerin yaklaşık 5 saat sonra imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca denizde yola çıkan ve motoru bozulan başka bir göçmen botuna da yardım elini uzattı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen Çeşme İskelesine getirildi. Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.

İzmir çeşme açıklarında düzensiz göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Dikili, İzmir, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:03 Kaynak: DHA
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