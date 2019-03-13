Son Dakika Haberleri: İzmir Çeşme-Atina Arasında Feribot Seferleri Başlayacak

İzmir Çeşme-Atina Arasında Feribot Seferleri Başlayacak

1 saat önce

İzmir Çeşme-Atina arasında feribot seferleri başlayacak(YENİDEN)(Tür: Yurt)

İzmir Çeşme-Atina arasında feribot seferleri başlayacak(YENİDEN)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:23 Kaynak: DHA

İzmir, Çeşme, Güncel
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