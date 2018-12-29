Son Dakika Haberleri: İzmir Çeşme'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Çeşme'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

44 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Çeşme'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme Alaçatı açıklarında, sabah saatlerinde lastik bot ile Yunanistan'a geçmek isteyen düzensiz göçmen bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 8 Afganistan, 7 Filistin, 3 Somali, 2 Kenya, 1 Mısır, 1 Eritre ve 1 Kamerun olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 23 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:24 Kaynak: İHA

Yunanistan, İzmir, Çeşme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vücut Geliştirmede Kainat İkincisi Olan Pınar Çoban, Sevgilisi Tarafından Öldürüldü İzmir'in Statları Yükseliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu Eğlence Mekanında Hesap Kavgası: 1 Ölü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 22:08:15. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Çeşme'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]