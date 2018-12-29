İzmir Çeşme'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
44 dakika önce
İzmir'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir
'in Çeşme
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme Alaçatı
açıklarında, sabah saatlerinde lastik bot ile Yunanistan
'a geçmek isteyen düzensiz göçmen bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyon düzenledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 8 Afganistan
, 7 Filistin
, 3 Somali
, 2 Kenya
, 1 Mısır
, 1 Eritre ve 1 Kamerun
olmak üzere toplam 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından 23 düzensiz göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:24 Kaynak: İHA
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