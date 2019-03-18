Son Dakika Haberleri: İzmir Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı

20 dakika önce

- İzmir Çeşme'de 54 düzensiz göçmen yakalandıİZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir Çeşme'de 54 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
- İzmir Çeşme'de 54 düzensiz göçmen yakalandı

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde düzensiz göçmenleri tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisinden, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54 düzensiz göçmen yakalandı. Kıyıya çıkarılan 35 Irak, 14 Filistin ve 5 Suriye uyruklu göçmen, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:55 Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa
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