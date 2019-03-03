Son Dakika Haberleri: İzmir Çeşme'de Denizde 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir Çeşme'de Denizde 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

1 saat önce

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen 1 Mart'ta saat 09.22'de gelen bir ihbar üzerine Süngükaya Mevkisi'nin kuzeyinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmek olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 22'si Afganistan, 17'si Irak, 5'i Suriye uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler. Sahil Güvenlik Botu'na alınan aralarında 12 çocuk 5 kadının da bulunduğu kaçaklar Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 03:49 Kaynak: DHA

Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel
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