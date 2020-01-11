İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11... - Son Dakika

İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11...

6 saat önce

İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.

İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11..., System.String[]

İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. - İZMİR

Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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