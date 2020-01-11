Son Dakika › 3. Sayfa › İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11... - Son Dakika
İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11...
6 saat önce
İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
İzmir Çeşme'de kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 11 kişinin öldüğü, 10 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. - İZMİR
Son Dakika Süleymani'nin ölümüne ağlayan Hamaney'e bir darbe de Twitter'dan! Esed rejimi İdlib'deki saldırılarını sürdürüyor: 17 sivil öldü Torbalı'da sağlık müdürü ve doktor eşini öldüren sanık intihar etti İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü