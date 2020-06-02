İZMİR Çeşme'de sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler - Son Dakika

Çeşme'de sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler

İZMİR Çeşme'de hava sıcaklıklarının artmasını fırsat bilen vatandaşlar, dünyaca ünlü Ilıca Plajı'nda denize girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan ve 1 Haziran itibariyle açılan plajlarda soluğu aldığını söyleyen vatandaşlar, "Denizi çok özlemişiz. Yasak kalktığından beri ilk yaptığımız şey; denize girmek. Şu an çok mutluyuz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında normalleşme sürecinde 1 Haziran'dan itibaren yeniden plajların halka açılmasıyla pek çok vatandaş soluğu denizde aldı. Havanın da güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Ilıca Plajı'nda denize girdi. Yasağın sona ermesinin ardından ilk fırsatta denize geldiğini söyleyen Luila Narlıoğlu (40), "Çok mutluyum çünkü denizi çok özlemişim. Yasak biter bitmez sahile geldim. Birazdan da denize gireceğim. Hava da çok güzel bu güzel havanın tadını çıkarıyorum" dedi. Arkadaşıyla birlikte sohbet etmek amacıyla sahile geldiğini söyleyen Beren Önal (24), "Yakın arkadaşımla beraber Ilıca Plajı'na geldik. Yasak kalktığından beri yaptığımız ilk şey denize girmek. Deniz çok güzel. Sanki bu kadar süre yasaklı kaldığı için, kavuşunca daha bir güzel geldi" ifadelerini kullandı. Arkadaşı Yeşim Şeran (20) ise, uzun süredir bu anı beklediklerini söyleyerek, "Uzun süredir bu anı bekliyorduk. Serinlemek istedik ve şu an geldik. Burada yaşıyoruz ama sanki buraya tatile gelmişiz gibi uzun zamandan beri çıkmadığımız için çok farklı geldi. Denize tam giremedim ama çok özlemişiz. Biz deniz insanıyız, denizsiz yapamayız. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.