İZMİR Çeşme'de sıcak havayı gören çocuklar ebeveynleri ile denize girdi - Son Dakika

Çeşme'de sıcak havayı gören çocuklar ebeveynleri ile denize girdi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, sokağa çıkma izni verilen 0-14 yaş arası çocuklardan bazıları güneşi havayı fırsat bilip, ebeveynleri ile sahile akın edip, denize girip, serinledi.

Koronavirüs nedeniyle uygulanan kısıtlama nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar, bugün saat 11.00- 15.00 saatleri arasında sokağa çıkış izni verildi. İzmir'in Çeşme ilçesinde, 4 Nisan'dan bu yana evlerinden çıkamayan çocuklar, parklara ve deniz kenarlarına akın etti. Uzun bir aranın ardından maske takıp sahilin yolunu tutan çocuklar, dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşadı. Çocuklardan bazıları, 32 dereceyi bulan sıcak havayı fırsat bilip, ebeveynleri ile Ilıca Plajı'nda denize girdi.