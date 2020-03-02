İzmir çeşme'den yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli - Son Dakika

Çeşme'den Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlere fırtına engeli

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, güvenlik güçleri, etkisini artıran fırtına sebebiyle deniz yoluyla Sakız Adası'na geçmek isteyen göçmenleri sahile yaklaştırmıyor.

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen göçmenler, fırtına engeline takıldı. Gece saatlerinde fırtınanın etkisini göstermesiyle birlikte bölgedeki sahillerde teyakkuza geçen jandarma ekipleri yolları kapatırken, hiçbir göçmenin sahile yaklaşmasına izin verilmedi. Jandarmanın yanı sıra sahil güvenlik ekipleri de hem havadan hem de karadan yaptığı denetimleri sıklaştırarak göçmenlerin sahillere inmesine engel oldu. Sahillere yaklaştırılmayan göçmenlerden bazıları bölgeden ayrılırken bazıları ise yol kenarlarında ve ağaç altlarında bekleyişlerini sürdürdü. Çoğu Afganistan kökenli yaklaşık 40 kişilik göçmen kafilesine, gıda, su ve bebek bezi yardımı yapıldı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre fırtınanın, 5 Mart Perşembe gününe kadar etkisini göstereceği ve hızının yer yer 100 kilometreyi bulacağı öğrenildi.

'YUNAN POLİSİ EŞYALARIMIZA EL KOYUP BİZİ GERİ YOLLADI'

Futbolcu olma hayaliyle 6 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Afganistan uyruklu Fatih Ali (17), Yunanistan polisinin eşyalarına el koyduğunu belirtip, "2 hafta boyunca Ankaragücü'nde idmanlara çıktım ancak olmadı. Bunun üzerine Avrupa'ya gitmeye çalıştıysam da başaramadım. Ancak, kapıların açılacağı haberi üzerine bir kez daha denemek üzere Edirne'ye gittim. Ancak Yunanistan polisi, eşyalarımı aldıktan sonra geri yolladı. Ardından da deniz yoluyla gitmek için İzmir'e geldim. ne olursa olsun hayalimi gerçekleştirip, futbolcu olmak istiyorum" dedi.