İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

14.06.2022 10:05

Devrilen kamyon Yola saçılan tuğlalar İşçilerin tuğlaları temizlemesi Kaza yerindeki ekipler İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi İZMİR - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Devrilen kamyon

Yola saçılan tuğlalar

İşçilerin tuğlaları temizlemesi

Kaza yerindeki ekipler İzmir- Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

İZMİR - İzmir-Çeşme Otoyolu'nda, tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Y.K. idaresindeki 45 AHF 638 plakalı tuğla yüklü kamyon, İzmir-Çeşme Otoyolu İkiztepe Viyadüğü'nde kontrolden çıkarak yola devrildi.

Yaralanan Y.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yola saçılan tuğlalar nedeniyle otoyol, Çeşme istikametine ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tuğlaların temizlenmesi için çalışma başlattı.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir-Çeşme Otoyolu'nda tuğla yüklü kamyon devrildi - Son Dakika
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