İZMİR-Çeşme sezona hazırlanıyor - Son Dakika

Çeşme sezona hazırlanıyor

İZMİR'in gözde turistik kenti Çeşme ilçesindeki işletmelerde, koronavirüs sonrası normalleşme sürecine girildiği bu günlerde sezona hazırlıklar sürüyor.

Türk turizminin önemli merkezlerinden olan Çeşme'de turizmciler, normalleşme süreci kapsamında son hazırlıklarını yapmaya başladı. Özellikle butik otelleriyle meşhur Alaçatı'da, hem genelgeye uygun hem de ekstra tedbirlerle haziran ayının ilk haftası için tüm tedbirleri almış olacak. Otel müşterilerinin kahvaltı saati için randevu sistemi uygulanacak. Masalar arası mesafeler, 2 metre arasında tutuldu. Ortak kullanım alanlarında maske takılırken, dezenfekteler her oda ve ortak alanlara yerleştirildi. Çalışanlar maske, eldiven ve siperlik takarak hizmet verecek. Ayrıca çalışanların ve müşterilerin düzenli olarak ateşleri ölçülecek.

MESAFE KURALI VE HİJYEN

Otel işletmecisi Celal Uysal, tüm tedbirleri aldıklarını ifade ederek, İlk olarak tedbir uyarı levhalarımızı astık. Resepsiyona gelen misafirlerimiz önce ellerini steril hale getiriyor, maskeli bir şekilde ateşleri ölçüldükten sonra yurt içi ya da yurt dışından geldikleri sorulup standart formu dolduruyorlar. Ardından ısı ve ilaçla temizlenmiş odalarına geçiyorlar dedi.