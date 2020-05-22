İZMİR Çeşme'ye akın, turizmciyi umutlandırdı - Son Dakika

Çeşme'ye akın, turizmciyi umutlandırdı

İZMİR'in dünyaca ünlü turistlik ilçesi Çeşme'de, bayram tatili yoğunluğu, sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala başladı.

Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında 23 Mayıs Cumartesi gününden 26 Mayıs gece yarısına kadar alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından Çeşme, başta yazlıkçılar olmak üzere vatandaşların akınına uğradı. Çeşme tutkunları ya yazlık evlerine gitti ya da yazlık evleri günlüğü 500 ila 1500 lira arası fiyatla kiraladı. Bu durum trafikte yoğunluğa neden olurken, otelciler ve turizm yatırımcıları kısıtlamaların kalkmasının ardından çok iyi bir sezon geçirecekleri yorumunu yaptı. Özellikle Alaçatı, Çeşme tutkunları tarafından yoğun talep görürken, vatandaşlar son alışverişlerini yapmak için otomobillerine binince, yollarda uzun kuyruklar oluştu.

Alaçatı'da, uzun yıllardır otel sektöründe bulunan iş insanı Celal Uysal, "Ülkemiz sınırları kapattı, uçuşları durdurdu, kısıtlama tedbirlerini vaktinde aldı. Bir de bu duruma sağlık altyapımızdaki başarı ve sağlık çalışanlarımızın mücadelesi eklenince, bizler de iyi bir sezon için umut ışığı aldık. Şu an oteller kapalı. Yazlıkçılar burada ya da yazlık kiralayan tatilciler burada. Alaçatı çok kalabalık. Otellerimiz kapalı ancak özellikle temmuz ve ağustos için Almanya başta olmak üzere rezervasyonlarımız başladı. Şu an Alaçatı, geçtiğimiz yıllardaki bayram öncesi kalabalığına ev sahipliği yapıyor" dedi.

Turizm işletmecisi Volkan Güler ise alınan tedbirler ve bugün yaşanan yoğunluk ve talebi umut verici değerlendirdi. Güler, "Yetkililer tedbirlerini alınca bizlerde mekan işletmecileri olarak standartlarımızı ona göre ayarladık. Bu bayram büyük bir talep var Çeşme ve Alaçatı'ya, bu durum bizi çok mutlu etti" diye konuştu.