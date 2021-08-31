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İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması

31.08.2021 17:56
İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Aliağa'daki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'nin etrafında asbest tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, asbest söküm işlemlerinin uzman ekipler tarafından denetim altında yapıldığı ve atıkların kapalı ortamda...

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Aliağa'daki Gemi Geri Dönüşüm Sanayi Bölgesi'nin etrafında asbest tespit edildiği yönündeki iddialarla ilgili yapılan açıklamada, asbest söküm işlemlerinin uzman ekipler tarafından denetim altında yapıldığı ve atıkların kapalı ortamda depolanmasının ardından bertaraf edildiği bildirildi.

Bazı gazetelerde yer alan "gemi geri dönüşüm bölgesi çevresinde asbest lifleri tespit edildiği" yönündeki iddialara ilişkin haberlerle ilgili Müdürlükten yapılan açıklamada, Aliağa'daki bölgeye söküm amacıyla getirilmek istenen gemiler için Basel Sözleşmesi kapsamında notifikasyon onayı verildiği belirtildi.

Bu onay için asbest miktarını da içeren "IHM raporu" ile asbest uzmanı ve çevre mühendisinin hazırladığı gerçekleme raporunun istendiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başvurulara istinaden Müdürlüğümüzce tesislerde ve baştankara yapılan gemilerde denetlemeler yapılmakta ve notifikasyon onayları denetleme sonucunda değerlendirilmektedir. Asbest bulunan gemilerde asbestli bölgede söküm işlemleri, konusunda uzman firma ve kişiler tarafından yapılmakta ve sökülen asbest atıklarının tamamen kapalı alanda geçici depolanarak bertarafa gönderilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca ülkemize söküm amacıyla getirilen veya getirilecek gemilerde fazla miktarda asbest bulunması durumunda gemilere notifikasyon onayı verilmemekte ve mahrece iade işlemleri gerçekleşmektedir."

İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden gemi geri dönüşüm tesislerinde asbest iddiasıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika


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