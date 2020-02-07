İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü

6 saat önce

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir çevre yolunda feci kaza: 1 ölü, System.String[]

İzmir'in Buca ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.


Kaza, akşam saatlerinde İzmir çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Buca'dan Bornova istikametine giden Murat Çiçekçi (34) yönetimindeki 34 ANC 947 plakalı otomobil, İzmir çevre yolunda arıza yaptığı için sağ şeritte duran M.D. idaresindeki 42 ATC 48 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri çevre yolunda güvenlik önlemleri alırken, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çiçekçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.


Öte yandan, Çiçekçi'nin cansız bedeni savcının incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, tır sürücüsü M.D. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İZMİR

İzmir, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 10:46 Kaynak: İHA
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