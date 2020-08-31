İZMİR CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

İZMİR CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepki

CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepkiİZMİR Gazeteciler Cemiyeti, CHP Gençlik Kolları Kongresi sonrası gazetecilere yapılan saldırıya, basın toplantısıyla tepki gösterdi.

CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepki

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti, CHP Gençlik Kolları Kongresi sonrası gazetecilere yapılan saldırıya, basın toplantısıyla tepki gösterdi. Cemiyet Başkanı Misket Dikmen, "Olayın sorumlularının bir an önce bulunarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda tüm yasal yollara başvurulacaktır" dedi.

Geçen cumartesi günü, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde, 151 oy alan Burak Kotan'ın, 143 oy alan Mert Anıl Akgül'ü geride bırakmasının ardından, partililer arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada görüntü çekmek isteyen basın mensupları, kalabalık grubun saldırısına uğradı. Gazetecilere ayrılan basın masası parçalandı. Muhabir Tenzile Aşçı'nın ise iddiaya göre cep telefonu gasp edildi. Gazeteci Oktay Güçtekin, kalabalık bir grup tarafından linç edilmek istendi, sandalyeli saldırıya uğradı. Olaya güvenlik görevlileri müdahale ederken, basın mensupları da kendilerine saldıran CHP Gençlik Kolları üyelerinden şikayetçi oldu.

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRIDIR'

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, yaşanan şiddet olayına tepki göstermek için basın toplantısı düzenledi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti binasında gerçekleşen toplantıya, Genç Gazeteciler Platformu üyeleri ve basın temsilcileri katıldı. İGC Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen, "Pandeminin ağır koşullarında fedakarca çalışan basın emekçileri bu da yetmezmiş gibi fiili saldırılara maruz kalmakta, gittikçe yaygınlaşan şiddetin öznesi haline gelmektedir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak, geçtiğimiz hafta sonu CHP İzmir İl Gençlik Kolları Kongresi'nde basın mensuplarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğüne, basın özgürlüğüne bir saldırıdır" dedi.

'SORUMLULUK EV SAHİBİNDEDİR'

Kongrede ev sahibinin CHP olduğunu ve basın mensuplarının güvenliği, işlerini özgürce yapması ve bunun için gerekli tüm tedbirlerin alınması konusunda sorumluluğun da CHP'de olduğunu belirten Dikmen, "Gazetecilere saldırılması, darbedilmeleri, cep telefonlarına el konulması, fotoğraflarının zorla sildirilmesi, görev yapmalarının engellemesi kesinlikle kabul edilemez. Gerçekleşen saldırıyı, 'birkaç kendini bilmez kişinin yaptığı provokasyon' sözleriyle açıklamak ve geçiştirmek mümkün değildir ve asla kabul edilemez. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak meslektaşlarımızın haklarını her platformda arayacağımızı, kurumsal olarak hukuki destek vereceğimizi bildiriyoruz. Olayın sorumlularının bir an önce bulunarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda tüm yasal yollara başvurulacaktır. Cemiyetimiz konunun ısrarla takipçisi olacaktır" diye konuştu.

'TEMİZE ÇEKMİYOR'

CHP Genel Merkezi tarafından saldırıyı yapan kişilerin derhal bulunması için gerekli çalışmaların yapılması adına talimat verildiğini öğrendiklerini de sözlerine ekleyen Dikmen, "O gün başkan adayları sosyal medya üzerinden seçimle ilgili paylaşımlar yaparken gazetecilere yaşattıkları üzüntüyü nazikçe ifade edebilirlerdi. Yarın burada başka bir ziyaret gerçekleşecek. CHP İl Başkanı ve milletvekilleri bizi ziyaret edecek. Onlarla da bir görüşme yapacağız ama tabii ki bu her şeyi temize çekmiyor" ifadelerini kullandı.

'KİMİN KAZANDIĞI BİZİ İLGİLENDİRMEZ'

Dikmen'in açıklamalarının ardından saldırıya uğrayan basın mensupları da söz aldı. Olayın sadece bir siyasi partiye indirgenmemesi gerektiğini, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten İzmir Gündemi Gazetesi ve İnternet Sitesi Muhabiri Oktay Güçtekin, "Biz her zaman görevimizi yapıyor, en iyi şekilde haberimizi yazmak için çabalıyoruz. Bir yarış esnasından kimin kazandığı bizi asla ilgilendirmez. Ülkemizde kadına da, çocuğa da maalesef ki şiddet oluyor. Şiddetin her türlüsüne dikkat çekmeli ve karşı olduğumuzu söylemeliyiz" dedi. Olayda telefonu gasp edilen ve çektiği görüntüler zorla sildirilen Ege Postası Muhabiri Tenzile Aşçı ise, "Yaşanan hadisede basına saldırmak için sahneye çıkan herkes bu suçun failidir. Bunu komple bir siyasi partiye mal etmek istemiyoruz. Biz bu faillerin bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" dedi.

ARADA KALMADIK

Ege Postası Muhabiri Yusuf Tomruk ise, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in dediği gibi saldırı anında basın mensuplarının arada kalmadığını, direkt olarak kendilerine bir saldırı gerçekleştiğini belirterek, "O olayda çekilen video kaydında görüntülerde yüzler bellidir. Görüntüyü izleyen partililer onların kim olduğunu biliyor. Biz bu faillerin bulunmasını ve gereğinin yapılmasını istiyoruz" açıklaması yaptı.

İZMİR CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepki

Cumhuriyet Halk Partisi, Dikmen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 17:18 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİR CHP kongresinde gazetecilere yapılan saldırıya tepki - Son Dakika

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