İzmir CHP Li Byş Bel Bşk Adayı Tunç Soyer Tire ' De
22 dakika önce
İzmir CHP' nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Tire' de seçmenle buluştuİZMİR/DHA(Tür: Yurt)
İzmir CHP' nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Tire' de seçmenle buluştu
İZMİR/DHA
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:14 Kaynak: DHA
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