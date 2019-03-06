Son Dakika Haberleri: İzmir CHP Li Byş Bel Bşk Adayı Tunç Soyer Tire ' De

İzmir CHP Li Byş Bel Bşk Adayı Tunç Soyer Tire ' De

22 dakika önce

İzmir CHP' nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Tire' de seçmenle buluştuİZMİR/DHA(Tür: Yurt)

İzmir CHP' nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer Tire' de seçmenle buluştu

İZMİR/DHA

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:14 Kaynak: DHA

İzmir, Tire, Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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