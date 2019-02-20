Son Dakika Haberleri: İzmir CHP'li Suat Nezir'in Annesi Nuriye Nezir Ağlayarak Partiye Tepki Gösterdi

İzmir CHP'li Suat Nezir'in Annesi Nuriye Nezir Ağlayarak Partiye Tepki Gösterdi

3 dakika önce

CHP'li Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir ağlayarak partiye tepki gösterdiİZMİR'in Buca ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

İzmir CHP'li Suat Nezir'in Annesi Nuriye Nezir Ağlayarak Partiye Tepki Gösterdi, System.String[]
CHP'li Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir ağlayarak partiye tepki gösterdi

İZMİR'in Buca ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, '50 yıldır CHP'liyim. Ailem de CHP'li. Suat'a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Artık CHP'li değilimö dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki televizyonu yumruklayan Tayfun Ozan da, yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya giden Suat Nezir ise görüşme yapamadan geri döndü.

GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:51 Kaynak: DHA

Buca, İzmir, Suat Nezir, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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