İzmir CHP'li Suat Nezir'in Annesi Nuriye Nezir Ağlayarak Partiye Tepki Gösterdi

CHP'li Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir ağlayarak partiye tepki gösterdiİZMİR'in Buca ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.

CHP'li Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir ağlayarak partiye tepki gösterdi



İZMİR'in Buca ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, '50 yıldır CHP'liyim. Ailem de CHP'li. Suat'a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Artık CHP'li değilimö dedi. CHP İzmir İl Başkanlığı'ndaki televizyonu yumruklayan Tayfun Ozan da, yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek üzere Ankara'ya giden Suat Nezir ise görüşme yapamadan geri döndü.



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Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)



(Tür: Yurt)

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