İzmir-chp lideri kılıçdaroğlu, izmir'de yurt açılışına katıldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir'de yurt açılışına katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Karabağlar Belediyesi'nce yapımı tamamlan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Bu yurtlarda kalanların ailesinin gözü arkada kalmasın. Sizler, bizler hep beraber sahip çıkıyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onlar çalıştıkça ve ürettikçe arkadan gelen yeni nesil, güçlü Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacaktır diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Karabağlar Belediyesi'nce Tahsin Yazıcı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Atatürk Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle yapıldı. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, belediye başkanları ve il örgütünün yöneticileri katıldı. 274 öğrenci kapasiteli yurt binasının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, burada kalacak olan öğrencilerin ailelerinin gözünün arkada kalmamasını isteyerek, Yavrularımızın annesi ve babaları üzülmesinler, sizler, bizler hep beraber sahip çıkıyoruz. Az önce sohbet ettik, 'Üniversiteyi bitirdiğimizde iş bulacak mıyız' diyorlar. Umutsuzluğun geldiği bu nokta beni üzdü. Bunu aşmak için üretmeliyiz. Türkiye fabrikada, tarlada, üniversitede, hayatın her alanında üretmelidir. İstihdam alanları yaratacağız ve gençlerimiz orada çalışacaklar. Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması lazım. Eğer biz birlikte mücadele edersek tüm sorunları aşarız. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur dedi.

'GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ VE UMUDUMUZ'

Kız çocuklarının okumasının çok önemli olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, Kızlarımıza, gençlerimize, erkeklerimize güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz ve umudumuz. Onlar çalıştıkça ve ürettikçe arkadan gelen yeni nesil, güçlü Türkiye'yi daha yukarılara taşıyacaktır. Kavgayı birlikte yapacağız. Mutlaka ve mutlaka Mustafa Kemal'in gösterdiği hedefi yakalayacağız ve aşacağız. Genç kızlarımız okudukça uygarlığı daha emin adımlarla yakalayacağız. Kadının okuduğu, yetiştiği toplumda eğitimdeki sıçramayı gerçekleştiriyoruz ancak. Dolayısıyla kız çocukların okuması çok önemli. Onlar bize dil öğretecekler, geleceği anlatacaklar, hangi sorunlarla karşılaştıklarını ve onları nasıl azim ve kararlılıkla aştıklarını anlatacaklar. Siz nasıl bu gençlerimize güveniyorsanız ben de aynı kararlılıkla güveniyorum. Onlar bizim geleceğimiz, umudumuz. Üniversiteyi kazandılar geldiler, çalışacaklar diye konuştu.

'GENÇLERE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ, VERMEK ZORUNDAYIZ'

Gençlere tavsiyelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü

Hayatın her alanını izleyeceksiniz. Siyaset kurumunu da yakından izleyin. Siyaset toplumun sorunlarını çözmek için en gerekli kurumdur. Siyaset doğru yaparsa, kaynakları dikkatli kullanırsa her şey doğru olur. Az önce belediye başkanımız 'Belediyenin sınırlı gelirleriyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz' dedi. 'Yetim hakkı yememek' diye bir kavram vardır. Sizlerin vergilerinizi kamu yöneticileri harcarken hesap vermeleri gerekiyor. Hesap veren bir siyaset Türkiye'nin geleceğini sağlıklı çizen bir çizgidir. Türkiye'de 14 yılda yurt sorunu çözülememişse bu ayıp siyaset kurumuna aittir, size değil. CHP, bunu 1 yılda çözecek. İnşaat yapmak çok kolay, tüm mesele bu sorunu çözmek. Gençlere her imkanı sağlamak zorundayız. Onlar bizi aydınlık geleceğe taşıyacaklar. Biz onlara her türlü desteği vermek zorundayız. Bu vatandaş olarak, bayrağını seven, siyasetçi olarak benim görevimdir. Biz bu görevimizi yaparken hiçbir ayrım yapmayacağız. Kimliği, inancı, yaşam tarzı ne olursa olsun tüm insanlarımızı kucaklayacağız. Yeni bir siyaseti başlatıyoruz, kavgadan uzak bir siyaset. Doğruları söyleyen, yanlışa karşı duran, yanlışa karşı dururken yılmadan duran bir siyaset anlayışıyla yola çıktık ve devam ediyoruz.

'DAHA SAĞLIKLI BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ'

Yerel yönetimlerde çok büyük bir başarı sağladıklarını da kaydeden Kılıçdaroğlu, Sıra geldi ikinci etaba. Çocuklarımız, gençlerimiz için kutuplaşan, kavga çıkaran bir toplum istemiyoruz. Herkesin inancı, yaşam tarzı saygı duyduğumuz bir şeydir. Siyaset konusu bunlar olmamalı! Siyaset konusu neden yurt yapılmadı, neden vergilerimin karşılığını alamadım Bunlar olmalı. Hepiniz vergi veriyorsunuz. Şimdilik teneffüs ettiğiniz havaya vergi vermiyorsunuz. Vergi alanların bize hesap vermesi lazım. Maliyeti size söylemesi lazım. Daha sağlıklı bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. O zaman cumhuriyeti kuranlar mezarlarında rahat uyuyacaklar diye konuştu.

'FAYDALI GENÇLERİN YETİŞMESİNE KATKI SUNACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise törende şunları söyledi

Güvenli, konforlu bu yurt öğrencilerin her türlü faaliyetlerine erişecekleri konumda kurulmuştur. 91 odayla 274 öğrenciyi barındıracak şekilde inşa edilmiştir. Pek çok kullanım alanı olan bu yurt topluma faydalı gençlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. Öğrenciler için barınma en önemli ihtiyaçlarının başında geliyor. Özellikle son 10 yılda çok büyük ihtiyaç haline dönüşmüştür. Birçok öğrenci bu ihtiyacın kamu tarafından karşılanmaması nedeniyle vakıf ve dernekler aracılığıyla kullanılan ideolojik amaçlar güden yerlere gitmek zorunda kalmıştır. Kredi yurtlar kurumu ne yazık ki bu ihtiyacı karşılayamıyor. Kapasitenin 5 katı olan öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çaresiz kalınıyor. Hali hazırda devlet yurtlarının fiziki koşullarının yetersiz olduğu kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da konuşmasına, Eğitime destek olmaya çalışıyoruz. Karabağlar Belediyesi dershanesinde bin 500 öğrencimize hiçbir destek almadan eğitim veriyoruz. Onların yarışlara eşit koşullarda girmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Tüm okulların bakım ve onarımlarına katkı koymaya çalışıyoruz. Tali değil temel hizmet olarak bakıyoruz. 1800 ailemize sosyal yardım yaparak destek olmaya gayret ediyoruz. Kültür merkezleriyle, modern pazar yerleriyle Karabağlar'ı geliştirmeye çalışıyoruz dedi.

Konuşmaların ardından yurdun açılışı yapıldı. Açılıştan sonra Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hareket etti.