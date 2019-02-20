Son Dakika Haberleri: İzmir CHP'liler Partide Kapıları Yumrukları, Televizyonu Kırdı

İzmir CHP'liler Partide Kapıları Yumrukları, Televizyonu Kırdı

50 dakika önce

İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi.

İzmir'de CHP'nin Buca Belediye Başkan adayı Suat Nezir'in adaylığının geri çekilmesine tepki göstererek, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde eylem yapan partililer, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüşmek istedi. İçeri alınmayan partililer ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekipleri daha sonra, partililerin talebini Başkan Yücel'e iletti. Partililerden oluşan 5 kişilik heyet, İl Başkanı Deniz Yücel ile görüştü. Basına kapalı olarak yapılan görüşmenin ardından, Deniz Yücel'in odasından çıkan gruptaki bir erkek, önce basın odasının bulunduğu cama yumruk attı. Ardından il binasının giriş kapısının yanında bulunan televizyona yumruk vurdu. Televizyonun sağ kısmı kırıldı. Partililer daha sonra kırılan televizyonu çıkararak yerine yeni bir televizyon taktı. Öte yandan, İl binasındaki kalabalık da yapılan görüşmenin ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 03:39 Kaynak: DHA

TV, Deniz Yücel, İzmir, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti CHP'li Vekilden Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif Açıklamasına Tepki: Aleviler Haklı

CHP'li İlçe Başkanı, Partisinin Üsküdar Adayını "Ne Projesi Var Ne Bürosu" Diyerek Şikayet Etti Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 16:29:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir CHP'liler Partide Kapıları Yumrukları, Televizyonu Kırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]