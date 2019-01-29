İzmir CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na Ziyaret

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)'O DÖNEM ÜZERİNDEN BUGÜNE DAİR BİR ŞEY ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK HİÇ DOĞRU DEĞİLİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin Büyükşehir...

CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer'den Başkan Kocaoğlu'na ziyaret (2)



'O DÖNEM ÜZERİNDEN BUGÜNE DAİR BİR ŞEY ÇIKARMAYA ÇALIŞMAK HİÇ DOĞRU DEĞİL



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu makamında ziyaret ettikten sonra çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, 12 Eylül döneminde askeri savcı olan babasından dolayı kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. 12 Eylül döneminin, çok acı dolu bir dönem olduğunu söyleyen Soyer, Tamamen dış güçlerin içinde olduğu bir dönem. Darbeye o dönemde biz tabii ki karşı çıktık. Darbe ile ilgili bir şeyi tartışmanın manası yok, yanlıştı ama kardeş kanı dökülüyordu. İnsanlar birbirini boğazlıyordu, öldürüyordu. Vahşi bir dönemdi, kırıcı ve üzücü bir dönemdi. Ama o dönem üzerinden bugüne dair bir şey çıkarmaya çalışmak hiç doğru değil. Eski yaraları kaşımanın faydası yok. Bugün yepyeni bir Türkiye, yepyeni bir dünya, yepyeni bir kent için uğraşmak gerekiyor. Onları geride bırakmak gerekiyor dedi. Bundan sonra herkesle kucaklaşacaklarını da ifade eden Soyer, Aslında herkes herkesle kucaklaşıyor ama siyaset ayrıştırıyor. Buna izin vermeyeceğiz diye konuştu.



'BİZİM UMRUMUZDA DEĞİL'



Genel siyaset ve yerel siyasetin apayrı şeyler olduğunu da vurgulayan Tunç Soyer, Biz merkezde yürütülen siyaset ile uzaktan yakından ilişkili olmayacağız. Yerel yönetim bambaşka parametreler, bambaşka dinamiklerle yürüyen bir siyaset anlayışı. Herkesi kucaklamayı gerektiren bir şey. O nedenle merkezde yürütülen çatışmalar, kavgalar, itişmeler bizim umurumuzda değil. Onun dışındayız. Herkesi kucaklayacak bir çalışma yürüteceğiz dedi.



'BÖYLE BİR SİYASİ TERCİHİMİZ OLMAZ'



İzmir'de Körfez Geçiş Projesi, Karşıyaka Stadı gibi projelerin sorun yarattığı, bunlara karşı nasıl bir tavır takınacağı sorulan Soyer, Bunlar siyasi değil, tekniktir ve onların üzerinden çalışmak gerekiyor. Teknikten kastım şu; buna karşı çıkmak veya taraftar olmak bir siyasi tercih gibi görünüyor. Bizim böyle siyasi tercihimiz olamaz. Gerçekten İzmir'e fayda ediyor mu etmiyor mu, teknik anlamda bunun gerçekten sonuçları ne Ona bakarak karar vereceğiz yanıtını verdi.



'SAHİP OLDUĞU TECRÜBE KİMSEDE YOK'



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile yaklaşık yarım saat baş başa görüşen Soyer, Çok keyifli bir görüşmeydi. Aziz başkan son derece pozitif ve bütün kalbi ile inanıyor. 'Bu parti bana 15 yıl görev verdi. Ben bu partinin kurumsal kimliğine son derece sadık bir insanım ve o ne gerektiriyorsa onu yaparım' noktasında. Bu da bize çok cesaret veren bir nokta. Aziz başkanın sahip olduğu bilgi, birikim, tecrübe, İzmir'de kimsede yok. O çok kıymetli bir şey. Biriktirdiği her ne varsa bizim için kullanacak, bize el verecek. O nedenle çok mutluyum. Ben iyi bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum. Çok ciddi bir temiz siyasete, iyi siyasete dair özelim var. Onu hissediyorum dedi.



Soyer, daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nden ayrıldı.

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