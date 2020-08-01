İZMİR Çıkan yangında kozmetik ürünleri kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Çıkan yangında kozmetik ürünleri kullanılamaz hale geldi

İZMİR'deki bir kozmetik mağazasında çıkarak yakındaki 4 işyerine de sıçrayan yangının büyüklüğü, günün aydınlanmasıyla birlikte ortaya çıktı. Kozmetik mağazası başta olmak üzere yapılarda maddi hasar oluştu.

Yenişehir Mahallesi Gıda Çarşısı 1202 Sokak içerisindeki toptan kozmetik ürünleri satan bir işyerinde, dün akşam yangın çıktı. İşyerindeki yanıcı maddelerin fazlalığı sebebiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki işyerlerine yangın sıçradı. Dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine, çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alındı. İşyerlerindeki yanıcı ve yakıcı maddelerin nedeniyle zaman zaman patlamaların meydana geldiği olayda, 4 işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangının büyüklüğü ise, gün ışıyınca ortaya çıktı. Alevlerin yükseldiği 3 katlı kozmetik dükkanı tamamen yanarken, içinde bulunan ürünler de kullanılamaz hale geldi. Alevlerden etkilenen diğer dükkanlarda da maddi hasar meydana geldi. İşyerlerindeki kozmetik ürünlerinin tamamen yandığı gözlenirken, hasar tespit çalışmalarının bayramın ardından başlaması bekleniyor.