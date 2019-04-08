Son Dakika Haberleri: İzmir Çocuk Parkının Önünde Kıyıya Ceset Vurdu

İzmir Çocuk Parkının Önünde Kıyıya Ceset Vurdu

53 dakika önce

İzmir'de, Kordon Boyu'ndaki sahilde, bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurdu.

İzmir'de, Kordon Boyu'ndaki sahilde, bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurdu. Vatandaşların görüp, polise ihbar ettiği ceset, kime ait olduğunun belirlenmesi için adli tıpa gönderildi. Bugün saat 09.45 sıralarında, Kordon Boyu sahilindeki bir çocuk parkının hemen önünde, kıyıya erkek cesedi vurduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen deniz polisleri, cesedi karaya çıkardı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaptı. Çürüyen ve bozulan ceset nedeniyle bölgeye kötü koku yayıldı. Savcının incelemesinin ardından ceset kime ait olduğunun belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:05 Kaynak: DHA

İzmir, Güncel
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