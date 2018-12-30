Son Dakika Haberleri: İzmir Çocuk Servisi Koridorlarında Müzik Yaparak Onlara Yeni Yıl Sevincini Yaşattılar

İzmir Çocuk Servisi Koridorlarında Müzik Yaparak Onlara Yeni Yıl Sevincini Yaşattılar

1 saat önce

İzmir Neşeli Eller Gönüllüleri, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan çocuk hastalar için yılbaşı partisi düzenleyerek, onlara moral verdi.

İzmir Neşeli Eller Gönüllüleri, Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatan çocuk hastalar için yılbaşı partisi düzenleyerek, onlara moral verdi. Hastane odalarından çıkamayan çocukları da düşünen gönüllüler, canlı müzik ekibiyle çocuk servisi koridorlarını dolaştı.

İzmir'de Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki çocuklar için her hafta farklı etkinlikler düzenleyip, onlara manevi olarak destek olmak isteyen Neşeli Eller Gönüllüleri, bu kez de minikler için yılbaşı partisi verdi. Hastanede, özellikle onkoloji bölümünde uzun süredir kalmakta olan çocuklara, ilkokul çocuklarının hazırladığı yeni yıl kartlarını dağıtan gönüllüler, canlı müzik dinletisi gerçekleştirdi. Müzisyen İbrahim Kısımoğlu'nun engelli çocuklar için yazdığı Kalbini Ver Bana adlı şarkıyı gönüllüler çocuklar ve anneleri ile beraber söyledi. Gönüllüler, etkinlik salonuna gelemeyen, makineye bağlı çocuklar ve ve anneleri için müziği kardiyoloji ve çocuk servisi koridorlarına taşıyıp, çalıp söyledi ve dans etti.

HEDİYELER DAĞITILDI

Neşeli Eller Gönüllüleri'nin kurucusu Sibel Doğan, bu tür etkinliklere Down Sendromlu çocuklara ritm dersi vererek başladıklarını, 5 yıldır da Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde etkinlik yaptıklarını belirterek, şöyle dedi

Yılbaşı için çok heyecanlıydık. İlk önce tüm hastaneyi süsledik çocuklar yeni yıla keyifli girsinler diye. Çocuklarımıza başka okullardan öğrencilerin hazırladığı tebrik kartlarının dağıtımını yaptık. Gönüllülerimiz tarafından organize edilen hediyeleri dağıttık. Bugün de yılbaşı eğlencemizi yapıyoruz. Benim çocuğum yok ama çocuklarla çok keyifli vakit geçiriyorum. Bütün arkadaşlarımın çocuğu benim çocuğum gibi. Baktım onlar da yetmiyor, diğer çocuklar da neden benim olmasın dedim. Şuan ne kadar çok çocuğa ulaşırsak o kadar mutlu oluruz diye düşünüyorum. Onlar hastanede çok sıkılıyorlar, biz de yapabildiğimiz kadar kendilerini iyi hissetmeleri ve eğlenmeleri için destek oluyoruz.

ANNELERE NEFES EGZERSİZİ

Üç yıldır Neşeli Eller Gönüllüleri ile çeşitli yardımlar yapan Işıl Çağlar, hasta çocukların anneleriyle stresle mücadele edebilmelmeri için nefes çalışması yaptıklarını belirterek, Çocuklarımız dışarıyla çok fazla ilişki kuramadıkları için onlara zarar vermeyecek malzemelerle el işleri yapıp onları sergiliyorduk. Daha sonra tüm hastaneye yayılmaya başladı çalışmalar. Özellikle yeni yıl ve bayram gibi özel günlerde dışarıda okullarda okuyan çocuklarla buradaki çocukları bir araya getirmek için bir takım çalışmalar yapıyoruz. Anneler de bizimle beraber görev alıyorlar. Gönüllü arkadaşlarımızla her hafta çocuklar için masal günü, müzik gösterileri yapmaya çalışıyoruz. Görünürde 20 kişilik aktif gönüllü üyemiz var fakat 150 - 200 kişiye yakın destekçimiz var diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:02 Kaynak: DHA

Yılbaşı, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Şarkıcı Bebe Rexha, Kendisini Rahatsız Eden Evli ve Çocuklu Futbolcunun Mesajlarını İfşa Etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu

Yılbaşı En Çok Çiçek Üreticilerine Yaradı! Fiyatlar 4 Kat Arttı Tadan Müptelası Oluyor! Bayburt Ketesi İçin Tescil Başvurusu Yapıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 12:17:44. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir Çocuk Servisi Koridorlarında Müzik Yaparak Onlara Yeni Yıl Sevincini Yaşattılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]