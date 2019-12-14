İzmir çocuklarını dövüp, parasını çaldığı adama karşı koruma kararı aldırdı-ek - Son Dakika

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İzmir çocuklarını dövüp, parasını çaldığı adama karşı koruma kararı aldırdı-ek
6 saat önce
İZMİR Çocuklarını dövüp, parasını çaldığı adama karşı koruma kararı aldırdı-EK (ARŞİV KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
İZMİR Çocuklarını dövüp, parasını çaldığı adama karşı koruma kararı aldırdı-EK (ARŞİV KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)
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