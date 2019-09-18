İzmir çoruh'a saldıran grubun, restoranı birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı

Çoruh'a saldıran grubun, restoranı birbirine kattığı görüntüler ortaya çıktı

İZMİR'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramalarının ardından, saldırgan grubun restorana da zarar verdiği, sandalye ve servis takımlarını restoranın içine fırlattıkları ortaya çıktı.

İzmir'de, oyuncu Şevket Çoruh ile meslektaşı Murat Akkoyunlu'nun birlikte geçen cumartesi sahnelediği tiyatro oyunundan sonra, organizatör Serhat Aydoğdu ile gittikleri restoranın önünde, köpeğe eziyet ettikleri iddiasıyla sözlü uyarıda bulundukları bir grup tarafından saldırıya uğramasının ardından, olayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Çoruh'ın darp edildiği yerdeki güvenlik kameraları tadilat olduğu için çekim yapmazken, restoranın içindeki güvenlik kameralarınca olayın bir kısmı görüntülenebildi. Görüntülerde, saldırgan grubun Çoruh, Akkoyunlu ve Aydoğdu'yu darp ettikten sonra, dış kısımda bulunan sandalye ve servis takımlarını restoranın içine fırlattıkları, Akkoyunlu'nun ise restoranın üst katına çıkarak, daha fazla darp edilmekten kaçtığı görülüyor.