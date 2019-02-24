Son Dakika Haberleri: İzmir Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi, Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı

İzmir Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi, Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı

55 dakika önce

Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi, vatandaşlarla kahvaltı yaptıİzmir'de Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi.

Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi, vatandaşlarla kahvaltı yaptı

İzmir'de Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başterzi, 1 Nisan'dan itibaren mahallenin sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, ilçenin Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla kahvaltı yapan Başterzi'ye AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş, MHP İlçe Başkanı İbrahim Ali, AK Parti eski İzmir Milletvekili Ali Aşlık eşlik etti. Kahvaltının ardından vatandaşlara seslenen Başterzi, şunları söyledi

Mahallemiz merkeze yürüyüş mesafesinde olduğu halde, merkez mahalleleri kadar yatırım almamıştır. Benimle birlikte bu anlayış ortadan kalkacak. Selçuk'taki diğer mahalleler nasıl önemliyse Acarlar Mahallesi de aynı öneme sahip. Diğer mahallelere nasıl hizmet yapılıyorsa, Acarlar Mahallesi'ne da hizmet gelecek. Selçuk merkezinde yapılan hizmetlerden, mahallemiz de faydalanacak. Mahallemizin en büyük sorunu taşımalı eğitim. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş Acarlar Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sorununu çözmek olacaktır. Mahallemizde gençlerimizin sportif imkanları çok kısıtlı. Buraya yapacağımız spor tesisleriyle gençlerimiz sporla ilgilenecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Mahallemize halı saha yapma sözü veriyorum. Bu söz Osman Başterzi sözüdür. Yüzme, basketbol, tenis sporlar içinde, taşımalı eğitim gibi çocuklarımızı spor okullarına taşıyacağız. Köyümüzde düğün salonumuz yok. Kapalı düğün salonu yapacağım. Mahallemizde kavşak ve üst geçit sorunu var. Anayol üzerinde bulunan mahallemizde vatandaşlarımız otobüs duraklarına anayoldan yürüyerek geçiyor. Mahallemizin girişine üst geçit ve kavşak yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Bizde bunların hepsini çözecek irade var. Nasip olur da 1 Nisan'da göreve gelirsek, kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Şimdi particiliği bir yere bırakalım. Selçuk için bir şeyler yapalım. 31 Mart'tan sonra partimin rozetini çıkarıp tüm Selçuk'un başkanı olacağım. Bunun için sizlerin desteğine talibim. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.' Bizde bu yaşadığımız memleketin her bir köşesini cennete çevireceğimize söz veriyorum.

Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar Mahallesi'nden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:13 Kaynak: DHA

Acarlar, Selçuk, Osman Başterzi, Güncel
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