İzmir Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi, Vatandaşlarla Kahvaltı Yaptı

Cumhur İttifakı Adayı Osman Başterzi
, vatandaşlarla kahvaltı yaptı İzmir
'de Cumhur İttifakı Selçuk
Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar
Mahallesi'nde vatandaşlarla kahvaltıda bir araya geldi. Başterzi, 1 Nisan
'dan itibaren mahallenin sorunlarını çözeceklerini söyledi.
Cumhur İttifakı Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, ilçenin Acarlar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla kahvaltı yapan Başterzi'ye AK Parti
Selçuk İlçe Başkanı Halil Düztaş, MHP
İlçe Başkanı İbrahim Ali
, AK Parti eski İzmir Milletvekili Ali Aşlık
eşlik etti. Kahvaltının ardından vatandaşlara seslenen Başterzi, şunları söyledi
Mahallemiz merkeze yürüyüş mesafesinde olduğu halde, merkez mahalleleri kadar yatırım almamıştır. Benimle birlikte bu anlayış ortadan kalkacak. Selçuk'taki diğer mahalleler nasıl önemliyse Acarlar Mahallesi de aynı öneme sahip. Diğer mahallelere nasıl hizmet yapılıyorsa, Acarlar Mahallesi'ne da hizmet gelecek. Selçuk merkezinde yapılan hizmetlerden, mahallemiz de faydalanacak. Mahallemizin en büyük sorunu taşımalı eğitim. Göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş Acarlar Mahallesi'ndeki taşımalı eğitim sorununu çözmek olacaktır. Mahallemizde gençlerimizin sportif imkanları çok kısıtlı. Buraya yapacağımız spor tesisleriyle gençlerimiz sporla ilgilenecek, kötü alışkanlıklardan uzak duracak. Mahallemize halı saha yapma sözü veriyorum. Bu söz Osman Başterzi sözüdür. Yüzme, basketbol
, tenis sporlar içinde, taşımalı eğitim gibi çocuklarımızı spor okullarına taşıyacağız. Köyümüzde düğün salonumuz yok. Kapalı düğün salonu yapacağım. Mahallemizde kavşak ve üst geçit sorunu var. Anayol üzerinde bulunan mahallemizde vatandaşlarımız otobüs duraklarına anayoldan yürüyerek geçiyor. Mahallemizin girişine üst geçit ve kavşak yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Bizde bunların hepsini çözecek irade var. Nasip olur da 1 Nisan'da göreve gelirsek, kollarımızı sıvayıp çalışmaya başlayacağız. Şimdi particiliği bir yere bırakalım. Selçuk için bir şeyler yapalım. 31 Mart'tan sonra partimin rozetini çıkarıp tüm Selçuk'un başkanı olacağım. Bunun için sizlerin desteğine talibim. Mustafa Kemal Atatürk
diyor ki; 'Bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya layıktır.' Bizde bu yaşadığımız memleketin her bir köşesini cennete çevireceğimize söz veriyorum.
Konuşmasının ardından Cumhur İttifakı İzmir Selçuk Belediye Başkan Adayı Osman Başterzi, Acarlar Mahallesi'nden ayrıldı.