İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika

İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi

7 saat önce

İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün Şirketler Grubu Seramik Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün Şirketler Grubu Seramik Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi

İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
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