Son Dakika › Güncel › İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi
7 saat önce
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün Şirketler Grubu Seramik Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 09:56 Kaynak: DHA
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün Şirketler Grubu Seramik Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi
Son Dakika Pakistan Başbakanı, yeni hastaneye Recep Tayyip Erdoğan ismini verdi Gemlik'te yerli otomobil fabrikasının kurulacağı alanda imar değişikliği yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi Son dakika: Van'da İran'dan gelen yüksek ateşli 3 koronavirüs şüphelisi tedavi altına alındı