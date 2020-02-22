İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi -... - Son Dakika

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İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, akgün şirketler grubu seramik fabrikasının açılışını gerçekleştirdi -...
6 saat önce
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün Şirketler Grubu Seramik Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi - EK.
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:39 Kaynak: DHA
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akgün Şirketler Grubu Seramik Fabrikasının açılışını gerçekleştirdi - EK
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