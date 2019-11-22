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İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...
6 saat önce
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-1.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:57 Kaynak: DHA
İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-1
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