Son Dakika Haberleri: İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...
Son Dakika Güncel İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve... - Son Dakika

İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...

6 saat önce

İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-3.

İZMİR Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirdi-3

İzmir cumhurbaşkanı erdoğan, ege üniversitesi kampüsü'nde inşa edilen bilal saygılı camii ve...

Recep Tayyip Erdoğan, Ege Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:42 Kaynak: DHA
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