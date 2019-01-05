Son Dakika Haberleri: İzmir Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

İzmir Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)EKREM PAKDEMİRLİ İÇİN OKUTULAN MEVLİDE KATILDICumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir...

İzmir Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin İlçe Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı (2)

EKREM PAKDEMİRLİ İÇİN OKUTULAN MEVLİDE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski başbakan yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli için Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde okutulan mevlide geçti. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde, cami çevresinde havadan ve karadan geniş güvenlik önlemleri alındı. Camide yaklaşık yarım saat kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı, ricaları kırmayıp selfie çektirdi. Erdoğan'ın, bu sırada yanına gelen küçük bir kız çocuğunu sevdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki programını tamamlanmasının ardından, beraberindekilerle birlikte karayoluyla Manisa'ya hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:36 Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Halkapınar, İzmir, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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