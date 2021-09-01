İzmir Cumhuriyet Başsavcı Güre: Siyasi bir figür değil, yargı mensubuyuz - Son Dakika

İZMİR Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre adli yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Sorunları yok etme odaklıyız. Hiçbir zaman çatışmanın tarafı olmayacağız. Siyasi bir figür değil, yargı mensubuyuz" dedi.

İzmir Adliyesi protokol kapısı girişinde yapılan 2021-2022 Adli Yıl Açılışı Töreni'ne, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre'nin yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, konuşma yaptı. Yücel'in ardından söz alan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, yargıda yaşanan sorunların farkında olduklarını belirtti. Güre, şöyle devam etti:

"Bizler sorunun değil, çözümün bir parçası olduğumuz sürece aşılmayacak hiçbir sorun olmadığını düşünüyoruz. Yargının sorunları olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunlar aşılmayacak sorunlar değil. Bu sorunlar, bugünün sorunları da değil. Bazıları yıllara tekabül etmiş, uzun soluklu sorunlar. Gerek fiziki şartlar, gerek işleyiş ve gerekse etik ve evrensel kurallar yönünden bu ülke geçmiş zamanlar içinde sorunlar yaşadı. Ancak hepimiz sorumluluk sahibi makamlarda olan insanlarız. Üzerimize düşen şey sorun değil; çözüm bulmak."'HİÇBİR ZAMAN ÇATIŞMANIN TARAFI OLMAYACAĞIZ'Siyasi bir figür olmadıklarının altını çizen Güre, şunları söyledi: "Bu adliyeden iki kesim hizmet bekliyor. Devlet bizden adil, bağımsız, tarafsız ve kaliteli yargı hizmeti vermemizi bekliyor. Vatandaş da hızlı, erişilebilir, denetlenebilir ve şeffaf bir yargı olmasını istiyor. Bu iki ihtiyacı karşılamakla yükümlüyüz. Yapmamız gereken iki konu var; bir teşkilat içerisindeki fiziksel ve kadrosal sorunlarımızı bulup tespit ederek çözümü için çaba sarf etmek. İkinci olarak teşkilat dışındaki kurumlarla üst düzey koordinasyon sağlayarak, bu sorunların çözüme nasıl katkı sağlayabileceklerini paylaşarak onlardan destek almak. Bu iki husus için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sorunları yok etme odaklıyız. Hiçbir zaman çatışmanın tarafı olmayacağız. Siyasi bir figür değiliz, yargı mensubuyuz. Bu adliye, dört yıl önce terör saldırısına maruz kalmış bir adliye. Şu an arkamda iki şehidimizin portreleri duruyor. Onların sayesinde burada, bu yargısal faaliyetleri hala yapabiliyoruz."'GEREKEN PERSONEL İHTİYACININ FARKINDAYIZ'"En çok ihtiyaç duyduğumuz adalet ve liyakat, devlet ve toplum düzeninin sağlanmasında birincil öneme sahiptir" diyen İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ise şunları kaydetti:

"Sadece hukuk bilen hukukçu; en tehlikeli varlıktır. Hukuk, insana temas eden bir hukuk aracıdır. Adaletin kılıcı keskin olmalıdır. Ancak kınından çıkacağı zaman ve kime karşı nasıl kullanılacağı bir kuyumcu terazisi hassasiyetinde olmalıdır. Aksi durumda başta hukuk uygulayıcılarına karşı olmak üzere adalet sistemine yönelik meşruiyet sorgusunu doğuracaktır. Geçen yıl İzmir yargı camiası için oldukça zorlu geçti. 30 Ekim tarihinde yaşanan İzmir depremi adliyemizde dramatik manzaralara neden olmasa da tüm adliye çalışanlarının özverili gayretleri neticesinde hemen hemen hiç ara verilmeden devam edildi. Yeni atamalarla birlikte bir nebze de olsa personel sıkıntımız giderilmiş olacak. Adli hizmetin sağlıklı yürütülebilmesi için gereken personel ihtiyacının farkındayız ve bunun giderilmesi için elimizden geleni yapmaktayız."